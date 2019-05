PS4-re és a Steamre is ellátogat a No More Heroes: Travis Strikes Again

A Travis Strikes Again névre hallgató No More Heroes spin-off epizód kapcsán nem kisebb bejelentéssel szolgált a Marvelous! és a Grasshopper Manufacture, mint hogy többé nem Nintendo Switch exkluzív az alkotás.

Ennek értelmében újabb platformokra látogat el a kérdéses játék, nevezetesen PlayStation 4-re és a Steamre. Egyelőre, hovatovább az sem tiszta, hogy a DLC-k is tiszteletüket teszik-e majd a friss platformokon. No More Heroes: Travis Strikes Again még idén januárban jelent meg Nintendo Switch-re, melyet az elmúlt évek során két korábbi rész előzött meg. Amíg nem jelenik meg a franchise hivatalos harmadik része (már ha egyáltalán valaha meg fog), addig bőven kiváló időtöltés lesz a szóban forgó spin-off.