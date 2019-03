PS4-re dupla akkora fájlmérettel jön a The Division 2, mint a többi platformra

The Division 2 előtölthetési lehetősége mindenféle kiadással megkezdődött Xbox One-on és PC-n, míg PS4-en még csak a Gold és Ultimate kiadványokat pattinthatják le, a Standard Editionre beruházók március 11-én kezdhetik a pre-loadot.

Ami viszont igazán érdekes, hogy míg PC-n és Xbox One-on a Day One Patch-csel együtt lesz 48-52 GB a játék, addig PS4-en a teljes játék méretéhez még hozzácsapódik az első napos frissítés, ennek értelmébenNem tisztázták még, hogy mi indokolja a dupla akkora kiterjedést PS4-en, abba az álomba pedig kár is bárkinek ringatnia magát, hogy például ez csak a fizikai kópiákra érvényes, ugyanis a digitális példányok birtokosainak is ekkora tárhelyet kell felszabadítaniuk a játékhoz.