PS4-en is megkapja a Death Stranding a fotó módot

Eredetileg a PC-s változat extrájaként lett belengetve a Death Stranding fotó módja, azonban Hideo Kojima azért elhintette korábban is, hogy ha sokan akarják a PS4-es kiadványhoz a funkciót, akkor megpróbálja megoldani csapatával.

Nos, most már biztos, hogy a PS4-es Death Stranding is gazdagodik a pillanatkép elkapásának lehetőségével, lévén Kojima-san a Twitterén jelentette be az örömteli hírt,A tervek szerint a hónap vége felé fog debütálni a szóban forgó újdonság egy ingyenes frissítés keretein belül, ellenben konkrét premierdátumunk még nincs hozzá. Alig várjuk, ki milyen csodát alkot a feature használatával, hiszen sok mindent lehet mondani a Death Stranding re, de egy biztos: egészen fennkölt momentumokat lehet fotózni benne.