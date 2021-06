PS4-en fizikai kiadást kap a Chernobylite

A Perp Games kiadja a sci-fi túlélő horror-RPG-jének, a roppant mód pofásnak tekinthető Chernobylite -nak a PlayStation 4-re szánt fizikai kiadását, ahogyan az a mai nap során kiderült az All In! és a The Farm 51 közös bejelentéséből.

A jelenleg PC-n early access státuszban lévő Chernobylite július 28-án a Steam, az Epic Games Store és a GOG felületén megjelenik PC-re, majd később nyáron a PlayStation 4 és az Xbox One, majd 2021-ben később a PlayStation 5 és az Xbox Series S / X konzolokon is tiszteletét teszi.PS4-en azonban nemcsak digitálisan vehetjük meg majd a Chernobylite -ot, hanem akár fizikai formában is. Várhatóan Magyarországra is eljut majd a dobozos kiadvány, de mindenképp jelzünk majd ennek kapcsán, hogy mi a helyzet!

Nézd nagyban ezt a videót!