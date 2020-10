PS4-en 22 másodperc, PS5-ön 4 másodperc alatt tölt be a Devil May Cry 5

Újabb remek infó érkezett arról, hogy mégis mennyire lesz szélsebes a PS5 SSD-je, hiszen egy japán videóban bemutatták a Devil May Cry 5 : Special Editiont, ezen pedig tisztán látható, hogy mindössze négy másodperc alatt tölt be a program.

Összehasonlításképp hintjük el, hogy mindez PS4-en egy 22 másodperces művelet volt, ergo alapos ugrás várható ezen a téren. Várhatóan az Xbox Series X-es adat is hasonló lesz, talán néhány tizednyi eltéréssel, úgyhogy az már borítékolható. hogy sokat nem kell várni két óriási kaszabolás közepette.Másfelől pedig akkor is ajánljuk az alábbi videót, ha szeretnétek tüzetesebben megismerkedni a next-gen élményként is aposztrofált Devil May Cry 5 : Special Editionnel. A töltési időt 21:40-nél láthatjátok:

Nézd nagyban ezt a videót!