A Sony egy újabb reklámfilmet mutatott be a PS4 Pro-hoz, ami hazánkban bizonyára úgysem kerül levetítésre egyetlen csatornán sem, így inkább egyfajta érdekességként továbbítanánk nektek, méghozzá nem véletlenül, hiszen a végeredmény megtekintésre érdemes.

Az alig 30 másodperces kis filmecskén ugyanis a játékok prezentálása mellett - felbukkan többek között a Monster Hunter World, a God of War és a Far Cry 5 - a Sony gondoskodott róla, hogy egy kis humor is kerülhessen a videóba, amit most egy igazi operaénekes szolgáltat majd nekünk.Persze a felvételből, ezáltal többször is hallhatunk a 4K felbontású grafikáról és játékélményről néhány valóban elragadó pillanat társaságában.

