Project Vitriol kódnév alatt szerepjátékot gondoznak a Frostpunk fejlesztői

A 11 bit Studios csapata bejelentette, hogy Project Vitriol kódnév alatt belekezdtek egy vadonatúj videojáték munkálataiba, ami minden eddiginél nagyobb kihívást jelent majd az alkotók számára.

A Frostpunk és a This War of Mine alkotóinak újdonsága ugyanis várhatóan egy szerepjáték lesz, és a konkrét munkálatokat nem ők, hanem a Fool's Theory végzi majd el, akik a Baldur's Gate 3-on és a Divinity: Original Sin 2-n is dolgoztak korábban,Egy olyan világról, amit csak kevesen ismernek, és a 20. század eleje ihlette - azon belül is Varsó környéke -, ahol a misztikum és a folklór elegyedik majd a valósággal. A játékot várhatóan még a nyáron alaposabban is megismerhetjük majd, addig azonban itt egy nyúlfarknyi előzetes hozzá:

Nézd nagyban ezt a videót!