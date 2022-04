Project Q kódnévvel fejleszt PvP-játékot a Ubisoft

Állítólag a Ubisoft Bordeaux egy új PvP battle arena játékon dolgozik, amelynek jelenleg a Project Q kódnevet adták, és amelynek játéktesztelése mostanra már el is kezdődött - a program, amely eredetileg a tavalyi GeForce Now szivárgása során került napvilágra, állítólag két játékmóddal fog rendelkezni.

A Showdown egy battle royale stílusú mód, ahol négy, egyenként két játékosból álló csapat száll majd szembe egymással. A Battle Zone pedig egy 4v4-es battle arena mód, ahol a csapatok a térkép bizonyos területeinek ellenőrzéséért küzdenek majd egymással, és versenyeznek, hogy elsőként érjék el a 100 pontot.Henderson szerint a Project Q művészeti stílusa az Overwatchhoz és a Knockout City-hez hasonló, míg a fegyverekre is hasonlóan off-beat stílusra számíthatunk, hiszen kalapácsok, botok, festékszórók, tűzijátékok, sőt, még egy pakli kártya is használható fegyverek lesznek.A játékosok egyedi képességeket és készségeket is választhatnak, például az Icarus Wingset, amivel repülni tudsz. A beszámoló szerint a játékosok kombinálhatják majd a fegyvereiket, képességeiket és képességeiket, és három "csodát" választhatnak majd a karakterükhöz, amelyek mind befolyásolni fogják a játékmenetet.