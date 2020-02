Project G.G. kódnéven dolgozik a Platinum Games egy új játékon, ami szembemegy majd az elvárásokkal

A Famitsu magazin legfrissebb száma idejekorán leplezte le a Platinum Games vadonatúj projektjét, hiszen eredetileg holnapra ütemezték a premiert, ám máris kiderült egy-két információ.

Project G.G. néven fut majd az alkotás (legalábbis jelenleg ez a kódnév), és nem más, mint Hideki Kamiya fogja tető alá hozni, aki már íróként és rendezőként is rajta hagyta kéznyomát a Devil May Cry franchise-on. A Famitsuban taglaltak szerint ez lesz a harmadik és végső fejezet Kamiya "hőstrilógiájában" - az első kettő nagy valószínűséggel a Viewtiful Joe és a The Wonderful 101.Az első kép is kikerült a műből, amelyben egy fiút láthatunk óriássá alakulni, hogy ezen módon szálljon szembe egy kaijuval, avagy ha jobban tetszik: egy batár nagy szörnnyel. A kép sajnos sehol nem található meg az interneten jelen pillanatban, szimplán beszámolókat találni róla., jelenleg a csapat összeállításán dolgoznak, konkrétan Tokióban nyitnak egy 100 fős stúdiót. 15-en már megvannak.Minden létező platformra ki akarják adni a játékot, ami sok mindent jelenthet, például hogy mobilokra is megjelentetik, de ez még a jövő zenéje. A terv az, hogy szembemenjenek az elvárásokkal, és egy olyan játékost készítsenek, amilyenhez korábban még nem volt szerencséje a Platinum Games-nek. Holnap remélhetőleg többet is megtudunk!