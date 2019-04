Project Eve címmel a God of War és a NieR Automata által ihletett akciójáték érkezik Koreából

A koreai Shift Up csapata két videojátékot is bejelentette a Crank in Showcase nevű eseményen, melyek közül mind a Project Eve , mind a Nikke the Goddess of Victory igencsak ígéretes alkotásoknak tűnnek már jelenlegi állapotukban is.

A két újdonság közül a Project Eve például egy akció-RPG lesz, méghozzá Yoko Taro közbenjárásával, aminek jóvoltából a fő ihletforrást esetében a God of War, valamint a NieR Automata jelentette, míg a Nikke The Goddess of Victory egy kooperatív multiplayer lövöldének ígérkezik a Chrono Trigger vonalán, amit külső nézetes formában élhetünk majd át, és mivel ez csak mobilokra lesz, különösebb figyelmet nem szentelnénk neki - ellenben a Mobilgamer hasábjain bővebben ismerkedhetsz vele.Nem úgy a Project Eve -nek, mely PC-re, PS4-re és Xbox One-ra érkezik, és, tripla-A kategóriás alapokon, Unreal Engine 4-re építkezve, egyelőre megjelenési dátum nélkül, de egy nagyon ígéretes bemutatkozó trailerrel a tarsolyban. Mutatjuk ezt, és a Nikke első kedvcsinálóját is!