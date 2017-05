Project Cars 2: ez lesz a limitált, a gyűjtői és az ultra kiadásokban

A Slightly Mad Studios csapata ma hivatalosan is bejelentette, hogy a Bandai Namco védő szárnyai alatt megjelenő Project Cars 2 kapásból három speciális kiadásban is megjelenik majd, így egy limitált, egy gyűjtői és egy ultra változatban egyaránt.

Kezdjük a sort abemutatásával, amely az alapjáték mellett egy fémdobozt, egy matricacsomagot, valamint egy Japanese Cars Pack DLC-t is tartalmaz, középpontjában a Nissan és a Honda két-két legendás autójával.Ennél is több extrával kecsegtet majd a, amely a limitált kiadás tartalma mellett elérhetővé tesz számunkra egy művészeti könyvet, egy Esport Live VIP Pass-t, valamint a McLaren 720S 1:43 méretarányú makettjét a Season Pass és a Motorsport Pack DLC mellett - merthogy természetesen szezonbérlet egyaránt lesz az alkotáshoz.Ha ezt is keveslenénk, akkor lecsaphatunk majd a-re is, amelyből mindössze 1000 példány lesz az egész világon. Ez a csomag a gyűjtői kiadás teljes tartalma mellett egy további 1:12 méretarányú Resin McLaren 720S modellt is felvonultat, méghozzá egy dedikált poszter, egy sapka, valamint egy McLaren vázlatfüzet mellett.Megjelenés még az idén, alant pedig egy újabb trailer is hozzá.

