Profiknak készült a BenQ új mobilja

A BenQ igazi nagyágyúnak számít a monitorok piacán, kínálatukban találkozhatunk az egészen egyszerű és olcsó modellekkel, de a gamer vonaluk is nagyon erős, illetve a profikat sem hagyják cserben.

Nemrég éppen azok számára mutattak be egy újdonságot, akik főként grafikai, animációs munkához keresnek megjelenítőt. Persze a BenQ PD2710QC bárki számára jó választás lehet, de vélhetően a magas árával sokaknál ki fog esni.A 27 hüvelykes QHD (2560 x 1440) IPS panel 100% sRGB színpontossággal rendelkezik, a HDMI és DisplayPort mellett pedig egy USB Type-C csatlakozó is található rajta. Ez utóbbi nagyon fontos és praktikus, hiszen tölteni is tudja például a laptopot, illetve dokkolóként is funkcionál, hiszen a talpban hálózati csatlakozó és szabványos USB port is helyet kapott.