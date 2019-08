Profi gamereknek szánt monitort mutatott be Predator termékcsaládhoz az Acer

Újabb, kifejezetten a profi gamereknek szánt monitort mutatott be az Acer a Predator termékcsalád legújabb tagjaként, mely Predator XN253QX név alatt képes garantált full HD felbontás mellett is elképesztő teljesítményt produkálni.

A 240Hz-es G-SYNC monitor például, ami akár 0.4ms GTG érték is lehet, miközben a felszereltség tekintetében nemcsak a G-SYNC, hanem az FLC is a teljesítményt erősíti, vagyis a gyors és hirtelen váltások és mozgások megfelelő hardver mellett hihetetlenül simán és mosódásoktól mentesen jelennek meg a szemünk előtt - az Acer ZeroFrame dizájnjának jóvoltából ráadásul páratlan betekintési élménnyel és a multimonitor-használat támogatásával.Hogy mindig a legnagyobb kényelemben élvezhessük a játékot, az Acer Predator XN253QX gamer monitort felvértezte a gyártó az ErgoStand technológiával, melya megjelenítőnek, miközben a teljes kijelző egyszerűen leválaszthat a talpról, ha esetleg a falra szerelve használnánk.Sőt mi több, az új Predator a szemeket is kíméli - köszönhetően az Acer VisionCare-nek, mely olyan megoldásokat tömörít, mint a Flickerless (villódzásmentes technológia) vagy a BlueLightShield (kékfény-szűrő technológia), melyek a hosszabb játék során is óvják a szemet.