Profi Call of Duty-játékos lett egy vak fiúból

Sokan bele sem gondolnak abba, hogy látássérültként sajnos a világ minden szépségéről, így a videojátékokról is le kell mondania az embernek - legalábbis elméletben, egy vak fiú ugyanis bebizonyította, hogy ez a két dolog nem feltétlenül zárja ki egymást.

TJ egy veleszületett rendellenesség miatt már 5 évesen megvakult az egyik szemére, majd 14 éves korára a kezelések ellenére is elveszítette a másik szeme világát, azonban dacára a történteknek, nem volt hajlandó lemondani kedvenc időtöltéséről, a videojátékról.TJ ugyanis imádott Call of Duty-zni, és mivel fokozatosan érte utol a vakság, emlékezett a játékélmény alapjaira - hogy egyáltalán miként is néz ki egy FPS, amit egy vakon születettnek nehéz lenne elmagyarázni -, de elmondása szerint lett egy különleges képessége is, lévén a hangok és a rezgések alapján képessé vált arra, hogy lelki szemei előtt ugyanúgy meglássa az ellenfeleket, mint bárki más., ami felerősítette az ellenfelek mozgásához kapcsolódó hangokat, ezáltal olyan pontosan meg tudja határozni őket a képernyőn, hogy senki sem mondaná meg róla, hogy vak, erről pedig több alkalommal tanúbizonyságot adott saját Youtube-csatornáján.Hogy elhiggyétek a dolgot, előkerestünk nektek egy TJ által rögzített videót, melyen az ő játékát láthatjátok, miközben a Call of Duty WWII -ben osztja az áldást.