Az EVGA a grafikus kártyák piacán az NVIDIA egyik legnevesebb partnere, az évek során pedig megszokhattuk tőlük, hogy egy-egy új modell esetén óriási választékot kínálnak, egy ideje azonban más piacokra is betették a lábukat.

A tápegységek piacán már jó ideje jelen vannak, de akad már számítógépház és laptop is a kínálatukban. Nemrég két újmutattak be, melyek az EVGA CLC 120 és CLC 280 neveket viselik.A 90 és 130 dolláros áron érkező újdonságok még RGB LED világítást is kaptak, melyet akár az EVGA grafikus kártyákkal is szinkronba lehet hozni. Szoftveresen lehet szabályozni a ventilátorokat, melyeket teflon bevonattal láttak el és a gyártó szerint meglehetősen csendesen teszik a dolgukat.