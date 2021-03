Prinny Presents NIS Classics Volume 1 címmel klasszikus játékgyűjteményt ad ki a NIS America

Várható volt, hogy előbb vagy utóbb, de a NIS America csapatát is elér a nosztalgia, hiszen van néhány olyan alkotás a tarsolyukban, mely sok-sok év távlatából is megérdemelné a figyelmet.

Ennek apropójából úgy döntöttek, hogy elkészítik a Prinny Presents NIS Classics Volume 1 című gyűjteményes kiadást, mely, a főszerepben két nagyszerű alkotással, konkrétan két stratégiai szerepjátékkal, név szerint a Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered-del és a Soul Nomad & the World Eaters-szel.A csomag több szempontból is érdekes lesz, hiszen Nintendo Switch-re korábban egyik alkotás sem volt elérhető, miközben várható egy 100 dolláros limitált kiadás is belőle, melyben a játék mellett találunk egy művészeti könyvet, egy duplalemezes zenei anyagot, valamint egy halom gyűjtői csemegét.

Nézd nagyban ezt a videót!