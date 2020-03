Prince of Persia event jött a For Honorba

Bár a mai napig várnak a rajongók egy vadonatúj Prince of Persia-játékra, viszont úgy fest, hogy egyelőre érdemes beérnünk egy szimpla eventtel, amit a Ubisoft a vívós multiplayer szoftverébe, a For Honor ba implementált.

Egészen április másodikáig élvezhetjük a Ruler of Time névre hallgató, limitált időtartamú játékmódot, ahol a franchise főszereplőjével és az ő alattvalóival kell szembeszállnunk, de mindeközben nem maradnak el a Prince of Persia tematikájú újdonságok sem.Így például a kérdéses sorozatnak megfelelő zenével és grafikákkal találkozhatunk a For Honor t nyúzva, illetve, amiben 30 szinten át tudjuk kisajtolni a különféle lootokat, amik az ikonikus szériából származnak.

