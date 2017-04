Prey: egy kis kirándulás a Talos I fedélzetén

Prey központi helyszínéről mindenki tudja, hogy a Talos I űrállomás lesz, amely egy hatalmas, szabadon bejárható mini-planétaként éppen ideális környezetet biztosít számunkra egy kis űrlényvadászathoz.

Bár a Talos I-ről hallottunk már ezt-azt a múltban, sőt mi több, láthattunk is róla néhány felvételt, ellenben a Bethesda most egy friss videó keretein belül páratlan alapossággal mutatta meg nekünk a kérdéses helyszínt, amelyetmaguk a készítők mutatnak be nekünk az alábbiakban.Ha kíváncsi vagy minderre, itt a tökéletes alkalom az ismerkedéshez, miközben a játékra még várni kell egy kicsit, hiszen a Prey megjelenésére csak május 5-én számítunk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

