Predator skin kerül a Fortnite-ba

Egy újabb csomagkapcsolással büszkélkedhet a Fortnite , mivelhogy az Epic Games bejelentette, hogy érkezik a híres-neves Predator skin a játékba, amit a legújabb frissítéssel már meg is előlegeztek, hiszen ehhez kapcsolódó kihívások kerültek a programba.

Néhány kozmetikai cuccot már most kioldhatunk ezekkel, melyek szintúgy a Predatorhoz kapcsolódnak, majd pár hét múlva megnyílik a jelenleg még lakat alatt lévő, komplett Predator külső is a Battle Pass berkein belül, ezzel egy újabb filmes franchise csatlakozik a programhoz.A mostani "multiverzumos" történetszál miatt egyébként abszolút indokolt a Predator jelenléte, hiszen ennek köszönhetően megannyi franchise-t egyesíteni tudtak, így történhetett meg az, hogy animés karakterek és a The Mandalorian főszereplője is jelen legyen a Fortnite -ban.