Power Rangers: Battle For the Grid címmel verekedős játék készül a legendás franchise alapján

Bár mobilokra már kaptunk pár hónappal ezelőtt egy Power Rangers verekedős játékot, azonban a Hasbro, a Lionsgate és az nWay úgy gondolták, hogy itt az idő PC-n és konzolokon is szerencsét próbálni a legendás sorozattal.

Ennek fényében bejelentették a Power Rangers: Battle For the Grid című árkád verekedős alkotást, mely áprilisban jelenik majd meg PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is, a főszerepben a franchise 25. évfordulójának megünneplésével, aminek jóvoltából az elmúlt negyed évszázad összes jó és rossz karakterét felvonultatja majd.Mielőtt bárki valami nagy dolgot vár, esetleg a Mortal Kombat 11 kihívóját vizionálná a Power Rangers: Battle For the Grid -ben, gyorsan felhívnánk a figyelmét arra, hogy, ezáltal mindössze 20 dollárt kérnek majd érte a készítők a megjelenéskor, ami elég indokolt is lesz az alábbi videó láttán, mely elég semmire kellőnek mutatja be a végeredményt. Azért egy kicsit reménykedünk...

