Portal Knights és Red Faction II az augusztusi Games With Goldban

Az utóbbi hónapokban már érezhettük annak az előszelét, hogy az Xbox vélhetően lezárja hamarosan a Games With Goldot, tekintve hogy ott van mellette a Game Pass, amibe sokkal több pénzt és energiát ölnek kínálat tekintetében.

A mostani kínálat szinte teljesen bizonyítja, hogy végjátékban van már a Games With Gold, tekintve hogy nemcsak, hogy gyenge a felhozatal, de még reciklálnak is: aaz egyik ingyenes szoftver, ami korábban már része volt a csomagnak, illetve az-t is ingyen dobják Xbox One-os fronton.Xbox 360-as címek, mint olyanok, nincsenek ezúttal. Helyette a redmondiak az eredeti Xbox lineupjából csemegézett, így került be azés aaz augusztusi ingyen játékok közé.

Nézd nagyban ezt a videót!