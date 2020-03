Pontosan ilyen lenne, ha a Bloodborne és az Animal Crossing franchise egyesítené az erejét

Rengeteg olyan sorozat létezik a játékvilágban, amiről elképzelni sem tudnánk, hogy valaha is egy lapon lehetne emlegetni őket, így például a Call of Duty soha nem találkozhat a Sims-szel, és a FIFA sem a Civilization-szériával.

Így működik ez a világ, azonban a művészet nem ismer korlátokat, és most egy rendkívül tehetséges rajzoló, a Twitteren csak simán choo név alatt ismert alkotó úgy döntött, hogyElső blikkre furcsa, még annak ellenére is, hogy az alábbi képnek van egy erőteljes Disney-hatása, bár itt inkább a két, egymással szöges ellentétben álló franchise házasítása most a lényeg. Nektek tetszik vagy inkább lapozzunk?