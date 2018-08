Pontos megjelenési dátumot kapott a Sea of Thieves következő kiegészítője, a Forsaken Shores

A már jó ideje megszellőztetett Forsaken Shores, azaz a Sea of Thieves következő kiegészítője konkrét megjelenési dátummal lett ellátva, és ami a legjobb az egészben, hogy alig pár hét múlva már be is fut.

Ez lesz az első DLC, ami új területet ad a játékhoz, melynek legfőbb jellemzője a lávatenger, azonban lesznek itt földrengések is, kenuk is kerülnek a stuffba, illetve teherszállítósdit is játszhatunk, ha úgy tartja kedvünk,Utóbbi esetében, ha például drága ruházatokat kell szállítanunk és az vizes lesz, csökken az értéke, amiért értékesíthetjük, tehát jó lesz erre is odafigyelnie a kalandoroknak. Jönnek ezenfelül az "elátkozott ágyúk", egy új zászló is befut, mellyel megjelenhetünk a térképen a többi játékos számára, ezzel akár csalit állítva a tengeren lévő többi gazfickónak.