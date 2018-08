A Human Head Studios bejelentette, hogy miután egyeztettek a Steammel is, most már magabiztosan bejelenthetik, hogy szeptember 19-én kerül majd fel a Steam Early Access kínálatába a legendás Rune feltámadása.

A brutális vikinges küzdelmekre épülő nyitott világú akció-szerepjátékhoz ebből az apropóból egy friss trailer is készült, mely bár rövidke lett, de így is alapos betekintést ad a játék jelenlegi állapotába.Merthogy van még azért hová fejlődnie a képsorok alapján a Rune -nak, de aggodalomra semmi ok, hiszen egyelőre csak egy korai változatról beszélünk, ami rengeteget fejlődhet a jövőben.