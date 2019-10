Pontos megjelenési dátumot kapott a PC-s Monster Hunter World: Iceborne

Mint maga az alapjáték is, úgy a Monster Hunter World Iceborne kiegészítője is később fog jönni a PC-s játékosok számára, most pedig megtudtuk, hogy egészen pontosan mennyit kell várni eme platform tulajdonosai.

Ahogyan az várható volt, idén már nem vetheti bele magát a PC-s közönsége az Iceborne nyújtotta élményekbe, merthogy a Capcom egészen konkrétan, tehát legkorábban ekkor próbálgathatjuk a jeges kalandokat.Ennek örömére a stúdió publikált a nagyérdemű számára egy kedvcsinálót is, melyben szokás szerint 4K felbontásban és 60 FPS-ben nézhetjük végig a snitteket, és alaposan meg is hozza az ember hangulatát a szörnyvadászós mókához. Most már fél lábbal is, de ezt a pár hónapot kibírjuk a PC-s debütálásig...

Nézd nagyban ezt a videót!