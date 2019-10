A Curve Digital és a Kuju bejelentették, hogy már nem kell sokáig várniuk a rajongóknak a Netflix sorozata által ihletett Narcos: Rise of the Cartels megjelenésére, az ugyanis közelebb van, mint gondolnánk.

A körökre osztott taktikázásra épülő alkotás ugyanis, miközben november 21-én Nintendo Switch-re és november 22-én Xbox One-ra egyaránt megkaparinthatjuk majd.A népszerű XCOM élményét a Netflix sorozatából ismerős drogkartelles sajátosságokkal elegyítő Narcos: Rise of the Cartels a nagyszerű hírek mellé egy friss kedvcsinálót is kapott, így amennyiben csak most ismerkednél vele, itt egy remek alkalom.

Nézd nagyban ezt a videót!