A napokban már megtudtuk, hogy meg sínen van a James Wan nevével fémjelzett Mortal Kombat-film, most viszont még konkrétabb információink vannak, lévén kiderült, hogy 2021-ben érkezik az alkotás.

Sőt, a The Wrap napra pontos premierdátummal is tudott szolgálni, miszerint, igaz arról még fogalmunk sincs, hogy egyes karaktereket kik fognak megformálni, vélhetően ez az elkövetkezendő hónapok meglepetése lesz.Ha esetleg más nem is csigáz fel, azért az nem elhanyagolandó tény, hogy James Wan is produceri teendőket lát el, aki megannyi remek franchise-t felfuttatott már, így kíváncsian várjuk, hogy mi sül ki a végleges produktumból.