A legfontosabb kérdésre is választ kaptunk végre Jolika és Lajcsi legújabb kalandjai kapcsán, lévén napra pontos megjelenési dátumot hozott nekünk a legújabb Yooka-Laylee and the Impossible trailer.

Ennek köszönhetően kiderült, hogy a Banjo-Kazooie szellemi örökségét ápoló alkotás érkezésére, méghozzá a nagyszerű első részt is leszállító Playtonic fejlesztésében.A nosztalgikus 3D platformer a videó tanúsága szerint egyébiránt túl sok újdonsággal nem szolgál majd az előd ismerőinek, de ez alapvetően nem is olyan nagy probléma, hiszen kár belenyúlni abba, ami korábban már jól működött.

Nézd nagyban ezt a videót!