Pólóvásárlással szeretné megtámogatni az ausztrál bozóttüzek károsultjait a Bungie

A Bungie is csatlakozik az ausztrál bozóttüzek károsultjainak támogatói közé, és bár a Destiny fejlesztői nincsenek túlzottan eleresztve az anyagiakkal, azonban ők is megtalálták a módját annak, miként lehet egy kis pénzt csinálni ehhez.

Meghirdették ugyanis a Guardians for Australia Campaign kezdeményezést, aminek a lényege röviden és tömören nem más, minthogy vásárolhatunk magunknak egy teljesen egyedi mintával ellátott pólót a Bungie hivatalos boltjából, mely 28 euróba kerül,A póló mellé egyébiránt minden vásárló kap egy exkluzív Star Light, Star Bright emblémát a Destiny 2-höz, így nemcsak a való életben, hanem a játékban is lehet majd jelezni, hogy mi bizony támogattuk a jó ügyet. Ha te is csatlakoznál, IDE kattintva megteheted!