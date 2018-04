Politika és intrika a legújabb A Total War Saga: Thrones of Britannia traileren

Bár az elmúlt hetekben bizonyára mindenkinek elege lett a politikából Magyarországon, azonban az A Total War Saga: Thrones of Britannia kapcsán még egyszer és utoljára elnézzük, hogy ilyesmit próbál letolni a torkunkon.

A kérdéses stratégiai mellékszál ugyanis egy friss trailerrel gyarapodott, aminek részeként a politika és az intrika (vagy a politikai intrika) kapta a főszerepet, aminek részeként megismerhetjük, hogy a középkorban miként intézték el egymás között a nézeteltéréseket a hatalomra törő felek, hiszenHogy az A Total War Saga: Thrones of Britannia keretein belül milyen fontos lesz majd mindez, azt az alábbi kedvcsinálóból most te is kiderítheted, miközben a játék megjelenését még mindig május 3-án várhatjuk PC-re.