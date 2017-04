Pofás headsettel bővít a Sharkoon

A Sharkoon neve általában valamilyen olcsó gamer perifériával együtt kerül elő az oldalunkon, de megfigyelhettük már azt a vállalat kapcsán, hogy kacérkodnak a komolyabb szegmenssel is, melybe nemrég egy egészen jó próbálkozást delegáltak.

Bemutatkozott ugyanis a Sharkoon B1 névre hallgató új headsetjük, mely külsőre egy nagyon letisztult, minőségi megoldásnak tűnik. A 40mm-es vezetőkkel ellátott sztereó megoldást fekete színe teszi még komolyabbá, az anyaghasználat terén fémre és szintetikus bőrre hagyatkoztak a tervezők.A TRRS jack-csatlakozónak hála nem csak számítógépekkel, hanem PS4 vagy Xbox One konzolokkal is használható az újdonság, melynek mikrofonja ráadásul lecsatlakoztatható. A magasabb minőség magasabb árral is jár, a Sharkoon B1 ajánlott ára ugyanis 60 euró.