Mint azt tudjuk mostanra, szeptember 24-én a Sony és a Naughty Dog kettőse valami újdonságot fog villantani a The Last of Us Part 2-vel kapcsolatban, azonban úgy fest, nem ez lesz az egyetlen Sony-s esemény a hónapban.

Egy jól ismert és megbízható szivárogtató, ZhugeEX szerint , azonban ennél több információt nem hintett el, így azonnal meg is indult a találgatás a közösség részéről.Nagy valószínűséggel leakerünk egy State of Play adásra utalgat, aztán az is lehet, hogy a japán cégóriás valami váratlant fog ezzel egyetemben megvillantani. Kíváncsian várjuk, mi van a tarsolyukban!