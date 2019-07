Pletyka: vadonatúj IP-n dolgozik a Naughty Dog?

A Naughty Dog az utóbbi időben elég alaposan odacsapott az asztalra a The Last of Usszal és az Uncharted-játékokkal, azonban teljes mértékben meg tudjuk érteni azokat, akik most már inkább valami újat látnának tőlük.

Általában a 4chanen történő szivárogtatások nagyon ritkán jönnek be, ellenben most felbukkant egy poszt , miszerint a The Last of Us Part 2 kapcsán lezajlott megbeszélés a Sony és a Naughty Dog között bár titkosított, de a fejlesztőstúdió elhntette, hogy ügyködnek egy vadonatúj IP-n, ami természetesen már a következő generációs PlayStationre jön.Ha minden igaz, akkor Stray's cross projektnéven fut egyelőre a munka, ami. Két főszereplőt rebesgetnek, egyrészt egy egykori tudósnőt, aki olyan titkosított dokumentumokra bukkan, amelyek egy sokkal nagyobb rejtélyhez vezetnek.Mellette egy körözött bűnöző férfi fog felbukkanni, aki egykoron egy építkezésen dolgozott, és azért üldözik a rendőrök, mert megóvta egy szintén körözött barátját egy rendőri lövöldözés során. A háttérben meghúzódó rejtély, ami az egész sztori alapját adja, egy generációkon keresztül ívelő konfliktusnak ígérkezik, ami a társadalom befellegzésével fenyeget.