Pletyka: új free-to-play Ubisoft-játék jön, amiben összekeverik a Splinter Cellt, a Ghost Recont és a The Divisiont

A Ubisoft háza tájáról megint érkezett egy szivárgás, azonban ez nem az a fajta, aminek talán sokan örülni fognak, lévén a legfrissebb infók szerint BattleCat cím alatt érkezik egy free-to-play lövölde.

Ez alapvetően még nem is furcsa, azonban az már annál inkább, hogy állítólag. Különféle játékmódokban mérettethetjük meg magunkat elviekben, és különféle kasztokkal és képességekkel is fogunk találkozni. A VGC értesülései szerint nem lesz ott a június 12-ei Ubisoft Forwardon a produktum.Ha minden igaz, akkor az említett franchise-ok közötti crossover egyik alapja lesz, hogy a különféle frakciók a The Echelon (Splinter Cell), a Wolves (Ghost Recon), a Cleaners (The Division), valamint az Outcasts (The Division) lesznek, és például a The Echelon tagjai a lopakodásra helyezik a hangsúlyt, köszönhetően a ténynek, hogy nem láthatóak a térképen.