Pletyka: több mint 18 hónapja fejlesztik a Star Wars: Eclipse-et, de még mindig nincs játszható verzió

Egy új videóban Tom Henderson bennfentes rávilágít a Quantic Dream játékának, a Star Wars: Eclipse fejlesztésének jelenlegi helyzetére, és arra, hogy szerinte miért lehet bajban a produkció.

Az eredetileg Project Karma kódnéven induló MMORPG eredetileg a Sony elé került (amely a Detroit: Become Human javára elutasította). A Quantic Dream az előbbiből származó eszközöket használta volna fel, hogy a Lucasfilmnek dobja be az új Star Wars-címet.Érdekes módon a stúdiót el is akarták adni, hogy több forrást gyűjtsenek, de a különböző vádak elüldözték az érdeklődőket. Henderson ismét rávilágít a fejlesztő motorja okozta gondokra, amely csak néhány NPC-t és zárt pályákat hivatott kezelni,. Arról meg már nem is beszélve, hogy a többjátékos oldal is problémákat okoz.A legrosszabb talán az, hogy a fejlesztés már több mint 18 hónapja folyik, de játszható verzió még nem létezik.

