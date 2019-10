Pletyka: sötét hangulattal és nyílt világgal jön a Diablo IV

Ha igaznak bizonyulnak a legfrissebb pletykák, az azt jelenti, hogy a Blizzardnak sikerült megint nagyot újítania a franchise-on, ugyanis egy olyan széria esetében, mint a Diablo, elengedhetetlen, hogy olykor elég keményen revitalizálják a sorozatot.

PracticalBrush12 nevezetű Reddit-felhasználó a pletykák forrása, aki korábban már többször is helyesen szivárogtatott ki néhány játék kapcsán infókat, így joggal bizakodunk, hogy ezúttal is megvalósulnak a prognózisai. Állítása alapján a Diablo IV sokkal sötétebb hangulatú lesz, mint elődje, már-már horrorisztikus hatást fog kelteni, azonban ami isten igazából izgalmas:. Persze eddig is elcsászkálhattunk erre-arra, de lényegében mindig csak egyenesen tudtunk menni, úgyhogy mindenképp érdekes, miként valósítják meg, ha végül tényleg nyílt világú lesz.Ezenfelül PvP módról szól a fáma, valamint a négyfős kooperatív visszatéréséről, na meg persze a hozzánk hasonló veterán Diablo-rajongók egyik legizgalmasabb része: elviekben a Druida kaszt is ismét tiszteletét teszi. Holnap a BlizzCon 2019-en minden kiderül!