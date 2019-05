Pletyka: még májusban bejelentik a Watch Dogs 3-at, novemberben meg is jelenik

Ismételten felsejlett annak a Watch Dogs 3-nak a híre, amely kapcsán már korábban is rebesgették , hogy még idén megjelenik, ráadásul a főhelyszín London lesz, ezúttal pedig kicsit konkrétabb pletykák is jöttek.

Nem mostani keltezésű szóbeszédről van szó, ám most került isten igazából be a köztudatba. Elviekben két héttel az E3 előtt jelentik be az alkotást, ami azt jelenti, hogyOlyan lehetőségeket emlegetnek, mint a gördeszkázás és a graffitizés, illetve kicsit cyberpunkosabb körítést kaphat az egész környezet. Halálos fegyverek nem lesznek használhatóak, a főszereplő pedig egy Sarah nevű, félig angol, félig ázsiai hölgyemény lehet.