Közel négy év telt el a The Crew 2 megjelenése óta, és bár a fejlesztő Ubisoft Ivory Tower azóta is támogatja a játékot, a nyílt világú autóversenyző-sorozat rajongói még mindig kíváncsiak, mi lesz a következő lépés.

A legutóbbi hírek szerint a sorozat következő darabja már készül, és most az ismert bennfentes, Tom Henderson az Xfire-en közzétett jelentésében további részletekre világított rá. Henderson szerint a The Crew 3Korábban azt nyilatkozta, hogy a játék lehet, hogy egyfajta reboot lesz, és ez nagyon is beleillik ebbe. Bár arról nincs szó, hogy mikorra tervezik a megjelenést, állítólag még idén debütálhat.