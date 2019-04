Pletyka: jövőre jöhet a vikinges Assassin's Creed, Londonban fog játszódni a Watch Dogs 3

Mint az a napokban felsejlett az új Assassin's Creed epizód kapcsán, a következő felvonás a viking korszakba kalauzolhat minket, ellenben valljuk be, egy ilyen gyenge lábakon álló easter egg sok mindennek nevezhető, csak biztos információnak nem.

Még mindig csak pletykák keringenek, azonban ez már kicsit biztatóbb forrásnak minősül, merthogy a Kotaku úgy értesült két, egymástól független forrásból, hogy a következő epizód valóban a viking érában fog helyet foglalni,Ez még nem minden, lévén a Kotaku továbbá azt is megerősítette, hogy, ami kapcsán már korábban is susmorogtak , de most már gyakorlatilag tényként említik. Vélhetőleg mindkettő kapcsán az idei E3-on fogunk megtudni többet, ha nem előbb. Persze azért szódával fogyasszátok eme információkat, hiszen ne feledjük, semmi sem hivatalos, amíg azt maga a stúdió nem jelenti be.