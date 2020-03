Pletyka: idén nyáron leplezik le a Spider-Man 2-t, 2021-ben meg is jelenik

Tulajdonképpen borítékolhatjuk a Spider-Man 2 érkezését, hiszen egy ekkora közönségsikernek a folytatása gyakorlatilag kizárt, hogy ne valósuljon meg, viszont most érkezett egy-két pletyka, ami még inkább felkorbácsolta a hype-ot.

Egy Reddit-poszt jött, amit mindig érdemes óvatosan kezelni, hiszen könnyen meglehet, hogy kacsa az egész, de az illető szerint az Insomniac Games még idén nyáron lerántja a leplet a szoftverről, majd 2021 ünnepi szezonjában fog debütálni, természetesen PS5-ön.A pletyka szerint Manhattan mellett Queens és Brooklyn is játszható pályarész lesz, valamint ismét lesznek szekciók, ahol Miles Morales felett vehetjük át az irányítást, sőt állítólag még szabad barangolásnál is játszhatunk vele. Arról is szól a fáma, hogy, valamint Carnage, Venom és Mysterio egyaránt fel fognak bukkanni.