Pletyka: ekkor leplezhetik le a PS5-öt

Erősen pletykaként kezelendő hír robogott be ismételten, ami annak fényében nem meglepő, hogy a forrás a 4chan, ahol tudjuk jól, hogy rendre felbukkannak vad kitalációk is - most viszont egészen hihető infót dobtak be.

Elviekben, illetve megvillantják az első first-party és third-party játékokat a konzolhoz, sőt mi több, a PS5-tel együtt rajtolhat a Ghost of Tsushima.Bár nem kizárt, hogy ezután az E3-on teszi tiszteletét a Sony, ahol bővebben is prezentálják a konzolt és az ahhoz kapcsolódó infókat, ellenben benne van a pakliban, hogy már jóval előre meg akarják szellőztetni az előzetes információkat a gépre vonatkozóan.