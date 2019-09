Pletyka: egyszerre jelenik meg a PS5-tel a PS5 Pro variáns is

Pletykát manapság már bárki indíthat, hiszen az internetnek köszönhetően minden eddiginél hatásosabban jut el az információ az emberekhez, azonban az alábbiakra érdemes lehet odafigyelni.

Egy tech-ben utazó újságíró, Zenji Nishikawa éppen Assassin's Creed Odyssey-t streamelt YouTube-ra, amikor is elhintette, hogy a PS5-tel egyszerre fog megjelenni a PS5 Pro is. A videó nyelvezete japán, azonban több forrás is megerősítette a tényt, hogy Nishikawa szó szerint ezt mondja.Nishikawa szavahihetőségéhez annyit tennénk, hogy korábban precízen előrevetítette a Switch Lite érkezését 2019-re, illetve a PS4 Próról is idejekorán hírt adott, más szavakkal:. Szerintünk furcsa húzás lenne a Sony részéről, ezért nem is feltétlenül tudjuk elhinni, hogy valóban benne van a pakliban a dolog, de ki tudja, lehet hamarosan többet is megtudunk erről!A borítón látható renderkép a LetsGoDigital munkája.