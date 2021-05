Pletyka: az E3 előtt jelentik be a Switch Prót, ősszel dobják piacra

Évek óta rebesgetik, hogy készülődik szépen lassan a Switch Pro, és most úgy fest, hogy végre valahára célegyenesben vagyunk, ugyanis igencsak biztos források pletykálják, hogy még az E3 előtt bejelentik, illetve ősszel kiadják a masinát.

A Bloomberg értesülései szerint azért az E3 előtt prezentálják a Switch Prót, mert több stúdió is szeretne az expón játékokat bemutatni, amik már a Switch Prón is futni fognak. Ahogyan az várható volt, magasabb árcédulája lesz, mint a sima Switch-nek, és ha minden igaz, akkor szeptember és október között adják ki valamikor.Itt sajnos megáll a híresztelések sora, azonban a Eurogamer is megerősítette a Bloomberg értesüléseit, ez pedig már elég bizonyíték, hogy várhatóan ténylegesen az E3 előtt lesz bemutatva az új Nintendo-konzol.