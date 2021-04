Pletyka: a Steamre is beköltözhet az Xbox Game Pass

Tyler McVicker sokszor bizonyult már hiteles forrásnak, amikor Valve-es szivárogtatásokról volt szó, hiszen emberünk a Steam mögött álló vállalatra specializálódik a YouTube-munkásságában, a legfrissebb leakje pedig több mint érdekes.

McVicker elmondsáa szerint ugyanis Gabe Newellék próbálják bezsákolni az Xbox Game Pass-t, hogy a saját digitális üzletükben is fusson a Microsoft előfizetéses megoldása. Ezzel egészen egyedi módon a Steamen landolna egy külsős szolgáltatás, habár az is tény, hogy ez egyelőre mindössze csak pletyka.McVicker bár sokszor megbízható forrás, de azért ő is csak arra tud támaszkodni, amit hallott. Ettől függetlenül kétségtelen, hogy megdobná a számokat, hogy ha egy olyan népszerű platformon is elérhető lenne a Game Pass, mint a Steam. Az alábbi videóban 31:08-nál hangzik el a kérdéses infómorzsa.

Nézd nagyban ezt a videót!