Pletyka: a GTA Online-nal Liberty City-be vonulunk, visszatér Niko Bellic

Nem tudjuk hirtelenjében, hogy csak jól összeszerkesztett pletykáról van szó, vagy tényleg van valóságalapja, lévén tökéletes korrelál a korábbi híresztelésekkel - a Rockstar jelezte a minap ugyebár, hogy érkezik a GTA Online legnagyobb update-je, ami egy új heistot is magába foglal.

Na már most, ez alapján sokan elkezdtünk tanakodni, hogy vajon mire készül a stúdió, és már mi is felvetettük, hogy mi van, ha Liberty City-ben játszódik majd az új rablás. markothemexicamtől származik a pletyka, aki a Dexerto szerint korábban már megbízhatónak bizonyult korábbi leakek kapcsán.Állítólag az update nagy hangsúlyt fektet majd az elit prostitúciós biznisz kiépítésére, ami magával hozza a Mile High Club megnyitását is. Ezt követően 2020 decemberében jön a beharangozott gigaupdate, ami magába foglalja majd a heistot is. Itt jön a hab a tortán:Itt Niko Bellic is visszafog térni, akit az eredeti szinkronhangja szólaltat meg, és aranyrablásokat kell majd végrehajtanunk. A GTA 6-ról is említést tesz emberünk, miszerint Vice City-ben fog játszódni, valamikor a múltban, illetve egyedi időjárás-szisztéma lesz benne, ami kihatással lesz az NPC-kre és a világra. Elviekben jövőre jelentik be a friss iterációt.