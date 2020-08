Pletyka: 2022-re csúszhat a Halo Infinite, kukázhatják az Xbox One-os megjelenést

Sokan felemelték a hangjukat a Halo Infinite első gameplay videója kapcsán, több okból is: nem elég, hogy grafikailag nincs a toppon a szoftver, de hangulatában is eléggé fapadosnak tűnt, ami nyomán eltolták az alkotást jövőre.

Akkor persze a koronavírusra és hasonló tényezőkre fogták a halasztást , ami már akkor is sántított, most viszont felreppent még az a pletyka is, hogy, ergo csak PC-re és Xbox Series X-re jelenik meg - állítólag.A pletyka forrása Sponger, egy ResetEra felhasználó, viszont a platform egyik moderátora szerint olyan pozícióban van emberünk, hogy tudomása lehet ilyen infókról. Ettől függetlenül szódával kezeljétek a híreket, könnyen meglehet, hogy kacsa az egész...