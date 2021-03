Pletyka: 2021 végén debütálhat a Switch Pro

Nagyjából egy hónappal ezelőtt érkezett a pletyka , miszerint OLED kijelzővel és potenciálisan 4K támogatással érkezhet a Nintendo jóvoltából a Switch Pro, a Bloomberg legfrissebb értesülései pedig alátámasztják ezen híreket.

Állítólagosan a Samsung fogja ezeket az OLED kijelzőket szolgáltatni a japán gyártó számára, és ha minden jól megy, akkor most júniusban fogják megkezdeni az előállítási folyamatot. Ha minden igaz, akkor az idei ünnepi szezonban debütálhat a konzol, ergo az év végére várhatjuk, és akár már most nyáron be is jelenthetik.Ezenfelül elviekben 720p-s kijelzőről lesz szó az új variáns esetében, a 4K-t természetesen csak akkor aknázhatjuk majd ki, ha rákötjük a televíziónkra a konzolt. Kíváncsian várjuk a további részleteket, és netán egy hivatalos megerősítést...