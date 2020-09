Pletyka: 2021 elejére tolták a Mass Effect: Legendary Edition című remaster kollekciót

Nyár eleje óta hallani a Mass Effect-trilógia újrahúzásáról, ami állítólagosan a BioWare és az Electronic Arts háza táján történik, sokáig pedig az az infó keringett az éterben, hogy akár idén októberben már meg is jelenhet.

A Mass Effect: Legendary Edition címen futó remaster csomag kapcsán azonban most jött a friss pletyka a VentureBeat újságírója, Jeff Grubb által, miszerint 2021 elején fogják már csak bemutatni a szoftvert. A koronavírus mellett azonban egy másik fontos aspektusa is van a halasztásnak, mégpedig a legelső Mass Effect-rész.A fejlesztőcsapat ugyanis realizálta, hogy, a Mass Effect 2 és 3-hoz képest pedig csalódásként érhette volna a játékosokat, ha le tudják egy szimpla grafikai erősítéssel. Főként technikai és gameplay aspektusokban van probléma, de talán ezt a rajongóknak nem kell bemutatni.Másfelől pedig arról is jött információ, hogy a Mass Effect 3 többjátékos módja kimarad a kollekcióból, viszont mindegyik etap összes DLC-je belekerül a pakkba.