Play Anywhere támogatás nélkül érkezik a Halo Infinite?

Manapság minden Microsoft-exkluzív játék megkapja a Play Anywhere támogatást, melynek lényege, hogy elég egy kópiát vásárolnunk, utána pedig PC-n és Xbox One-on is játszhatjuk az adott címet, viszont most úgy tűnik, hogy a Halo: Infinite mellőzni fogja a szolgáltatást.

Egészen konkrétan az Xbox weboldalán szúrták ki, hogy a nemrég bejelentett Halo-játék adatlapján a támogatott funkciók között nem foglal helyet a Play Anywhere,Elképzelhető, hogy egy szimpla bakiról van szó, hiszen nem látjuk az okát, hogy a Microsoft miért akarná pont az egyik legnagyobb zászlóshajóját megfosztani a platformok közötti megosztástól, bár nem kizárt az sem, hogy még nem is született hivatalos konszenzus ezen a téren.