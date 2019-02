Erős kínálattal támad a márciusi Games With Gold

Sok-sok hónapnyi gyenge Games With Gold kínálat után a Microsoft végre valahára összeszedte magát, és sikerült olyan szoftvereket egy csomagba állítani, amik között mindenki megtalálja a kedvére való játékokat.

Lássuk is a márciusi pakkot: Xbox One vonalon azcímű, méltatlanul alulértékelt kalandjátékot kínálják, de ha esetleg igényled, hogy egy ismert alkotást is adjanak az előfizetésedért ajándékba, akkor remek hírünk van, mert a zseniális multis móka, ais ott figyel a felhozatalban.Xbox 360 téren egyrészt az egyik legjobb Star Wars-játékot, aadják, mellé pedig még pattintottak egy-t is.

